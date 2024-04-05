В Украине обновили правила предоставления отпуска при рождении ребенка

Как известно, Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка.

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что с 29 марта 2024 применяются нововведения в Порядок, утвержденный ранее постановлением №693 от 7 июля 2021 года.

Основные изменения о том, кто имеет право на такой отпуск и при каких условиях:

Родители без брака

Если отец ребенка не состоит в браке с матерью, но они живут вместе, имеют общее хозяйство и взаимные обязанности, теперь он также может получить отпуск. Для этого необходимо письменное подтверждение совместного проживания и свидетельство о рождении ребенка.

Родственники

Бабушки, дедушки или другие взрослые родственники, фактически заботящиеся о ребенке, чья мать или отец одиноки, теперь также имеют право на отпуск. Необходимо предоставить письменное обращение одинокой матери (отца).

Уточнено, как нужно заявить о своем желании на такой отпуск: во всем тексте Порядка термин «заявление» заменен на «письменное заявление», обеспечивая большую ясность относительно процедуры подачи документов.

Эти изменения направлены на расширение круга лиц, которые могут воспользоваться отпуском при рождении ребенка, а также на повышение удобства и прозрачности процесса.