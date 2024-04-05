Нарушил требования дорожной разметки — получил постановление: в Киеве наказали водителя BMW

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, развернувшегося на разметке, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушителя остановили и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований горизонтальной дорожной разметки) КУоАП.

В полиции напомнили, что дорожная разметка 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3, согласно ПДД Украины, обозначает направляющие островки в местах разделения, разветвления или слияния транспортных потоков. Въезд на такие островки запрещен.

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