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Нарушил требования дорожной разметки — получил постановление: в Киеве наказали водителя BMW

07:00, 5 апреля 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
Нарушил требования дорожной разметки — получил постановление: в Киеве наказали водителя BMW
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, развернувшегося на разметке, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушителя остановили и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований горизонтальной дорожной разметки) КУоАП.

В полиции напомнили, что дорожная разметка 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3, согласно ПДД Украины, обозначает направляющие островки в местах разделения, разветвления или слияния транспортных потоков. Въезд на такие островки запрещен.

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