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В Будапеште продлили бесплатный проезд украинским искателям убежища

23:52, 4 апреля 2024
Будапешт продлил бесплатный проезд украинским беженцам до 30 сентября.
В Будапеште продлили бесплатный проезд украинским искателям убежища
Источник фото: acc.cv.ua
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В Будапеште украинским искателям убежища продлили возможность бесплатного пользования общественным транспортом до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает Будапештский транспортный центр, передает Министерство реинтеграции.

Чтобы воспользоваться этой услугой, украинцы, которые ищут убежище, должны предъявить украинский документ, подтверждающий их личность. Среди таких документов могут быть паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине, или любой другой документ, в котором указан украинский адрес проживания для иностранцев, которые находились в Украине.

Указано, что с этими документами украинцы могут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в Будапеште, за исключением некоторых маршрутов и видов транспорта, таких как экспресс в аэропорт, фуникулер до Будайской крепости, экскурсионные рейсы, катера, а также определенные маршруты пригородных автобусов и электричек в пределах города.

Эта услуга была впервые введена 4 марта 2022 года и теперь продлена на еще полгода, чтобы предоставить украинцам больше поддержки в трудное время.

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