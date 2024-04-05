В закон об обработке за рубежом информации, содержащей государственную тайну, предлагают внести изменения

Закон об идентификации граждан с помощью Реестра военнообязанных буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за рубежом – что предлагают депутаты.

Группа народных депутатов, среди которых член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко, председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и другие зарегистрировали законопроект 11143, предлагающий изменения в закон о цифровизации военного учета, устанавливающий сбор широкого спектра персональных данных военнообязанных и их хранение в «облаке» за границей.

Примечательно, что законопроект был подан 3 апреля, а закон о цифровизации учета 3549-IX вступил в силу 4 апреля (законопроект 10062). Главным по обработке законопроекта определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности.

Напомним, что закон о цифровизации учета, вступивший в силу 4 апреля, предусматривает изменения в ч. 3 ст. 11 Закона об облачных услугах.

В частности, он буквально отменяет запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей во время действия военного положения.

«Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады», - говорится в новом законе.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Катерина Черногоренко, закон 3549-IX позволяет размещать ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, что улучшит обмен данными с партнерами.

Дословно новая редакция ч. 3 ст. 11 об облачных услугах теперь звучит так:

«Предоставление облачных услуг и/или услуг центра обработки данных публичным пользователям облачных услуг осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, о защите информации и кибербезопасности.

Запрещается обработка информации, составляющей государственную тайну, посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей или на временно оккупированной территории Украины или принадлежащих государству, признанному Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или принадлежащих субъектам, деятельность которых подпадает под действие Закона Украины «О санкциях» и в отношении которых принято решение о применении санкций в Украине.

Требования, предусмотренные абзацем вторым настоящей части, во время действия военного положения не распространяются на обработку информации с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем (держателем, разработчиком) которых является Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования. Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого отнесен вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины по деятельности органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами специального назначения и разведывательными органами».

Что предлагают депутаты

Законопроект 11143, внесенный вдогонку к закону о цифровизации учета, предусматривает новые изменения в упомянутую ч. 3 ст. 11 Закона «Об облачных услугах». А именно, ее предлагается выписать так:

«Предоставление облачных услуг и/или услуг центра обработки данных публичным пользователям облачных услуг осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, о защите информации и кибербезопасности.

На период действия правового режима военного положения Министерство обороны Украины может обрабатывать информацию в военной и оборонной сфере, в том числе служебную информацию и составляющую государственную тайну, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем (держателем) которых является Министерство обороны Украины, посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, с соблюдением требований законодательства в сфере охраны служебной информации и государственной тайны.

Запрещается обработка служебной информации и информации, составляющей государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей (кроме случаев, предусмотренных в абзаце втором части третьей настоящей статьи), или на временно оккупированных территориях Украины, территориях государств , признанных Верховной Радой Украины государствами-агрессорами и/или государствами-оккупантами, или входящими в таможенные и военные союзы с такими государствами, или государств, к которым применены санкции, а также посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, относящихся к физическим и юридическим лицам, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Итак, законопроект уточняет порядок обработки информации в военной и оборонной сфере, в том числе служебной информации и информации, составляющей государственную тайну, посредством облачных ресурсов, размещенных за границей.

Также в статье об обороне предлагается установить, что Министерство обороны в порядке, установленном Кабинетом Министров, разрабатывает и утверждает отраслевые и/или целевые профили безопасности для информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, собственником (распорядителем) которых является Министерство обороны Украины и /или Вооруженные Силы Украины.

В Законе «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» депутаты предлагают определить, что Министерство обороны Украины и Служба безопасности Украины, в порядке, установленном Кабмином, разрабатывают и утверждают отраслевые и/или целевые профили безопасности для информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, собственником (распорядителем) которых является Министерство обороны Украины и/или Вооруженные Силы Украины, и СБУ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра призывников, военнослужащих и резервистов будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Соответствующие изменения, позволяющие хранить персональные данные украинцев на серверах за рубежом, поддержал и пленарный зал Рады, несмотря на то, что вызвало немало критики. В частности, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал, что «нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно».

Автор: Наталья Мамченко

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