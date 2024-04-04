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Под видом инвестиций в агробизнес завладели 28 млн гривен: на Днепропетровщине разоблачили мошенников

23:35, 4 апреля 2024
Бывший работник банка с другими участниками преступной группы предлагали вкладчикам выгодные инвестиции и обманывали их.
Под видом инвестиций в агробизнес завладели 28 млн гривен: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
Источник фото: npu.gov.ua
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Под видом инвестиций в масштабное мошенничество в Днепропетровской области преступная группировка завладела более 28 миллионов гривен. Полиция задержала организатора и четырех участников преступной группы, которые обманывали граждан, предлагая им выгодные условия инвестирования в агробизнес. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Схема деятельности злоумышленников включала привлечение средств граждан под обещание высокой прибыли до 360% годовых в сфере агробизнеса. Организаторы, среди которых был бывший работник банка, предоставляли клиентскую базу и гарантировали вкладчикам безопасность инвестиций. Другие члены группы вести активный контакт с потенциальными инвесторами и собирали деньги.

В результате расследования удалось задержать всю преступную организацию, а также провести обыски, во время которых изъяты автомобили премиум-класса, оружие, долговые расписки и прочее. По данным правоохранителей, стоимость изъятого имущества превышает 20 миллионов гривен.

Всем задержанным объявлено о подозрении согласно статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Преступников оставили под стражей без права на залог.

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