Під виглядом інвестицій в агробізнес заволоділи 28 млн гривень: на Дніпропетровщині викрили шахраїв

Колишній працівник банку з іншими учасниками злочинної групи пропонували вкладникам вигідні інвестиції та ошукували їх.

Джерело фото: npu.gov.ua

Під виглядом інвестицій до масштабного шахрайства в Дніпропетровській області злочинне угрупування заволоділо понад 28 мільйонів гривень. Поліція затримала організатора та чотирьох учасників злочинної групи, які обманювали громадян, пропонуючи їм вигідні умови інвестування в агробізнес. Про це повідомила Національна поліція України.

Схема діяльності зловмисників включала залучення коштів громадян під обіцянку високого прибутку до 360% річних у сфері агробізнесу. Організатори, серед яких був колишній працівник банку, надавали клієнтську базу та гарантували вкладникам безпеку інвестицій. Інші члени групи вести активний контакт з потенційними інвесторами та збирали гроші.

У результаті розслідування вдалося затримати всю злочинну організацію, а також провести обшуки, під час яких вилучено автівки преміум-класу, зброю, боргові розписки та інше. За даними правоохоронців, вартість вилученого майна перевищує 20 мільйонів гривень.

Всім затриманим оголошено про підозру згідно із статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинців залишили під вартою без права на заставу.

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