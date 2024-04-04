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У Будапешті подовжили безкоштовний проїзд українським шукачам притулку

23:52, 4 квітня 2024
Будапешт продовжив безкоштовний проїзд українським біженцям до 30 вересня.
У Будапешті подовжили безкоштовний проїзд українським шукачам притулку
Джерело фото: acc.cv.ua
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У Будапешті українським шукачам притулку подовжили можливість безкоштовного користування громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє Будапештський транспортний центр, передає Міністерство реінтеграції.

Щоб скористатися цією послугою, українці, які шукають притулок, повинні пред'явити український документ, що підтверджує їх особу. Серед таких документів можуть бути паспорт, посвідчення особи, посвідка на проживання, український студентський квиток для іноземних студентів, що навчаються в Україні, або будь-який інший документ, у якому вказана українська адреса проживання для іноземців, які перебували в Україні.

Зазначено, що з цими документами українці можуть безкоштовно користуватися усіма видами громадського транспорту в Будапешті, за винятком деяких маршрутів та видів транспорту, таких як експрес до аеропорту, фунікулер до Будайської фортеці, екскурсійні рейси, катери, а також певні маршрути приміських автобусів та електричок у межах міста.

Ця послуга була вперше запроваджена 4 березня 2022 року і тепер продовжена на ще півроку, щоб надати українцям більше підтримки у важкий час.

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