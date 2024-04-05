Порушив вимоги дорожньої розмітки — отримав постанову: у Києві покарали водія BMW

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який розвернувся на розмітці, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків.

Як повідомила патрульна поліція Києва, порушника зупинили та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог горизонтальної дорожньої розмітки) КУпАП.

У поліції нагадали, що дорожня розмітка 1.16.1, 1.16.2 та 1.16.3, згідно ПДР України, позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. В'їзд на такі острівці заборонений.

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