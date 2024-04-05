В Україні оновили правила надання відпустки при народженні дитини

Уряд змінив правила отримання відпустки при народженні дитини.

Фото: railinsider.com.ua

Як відомо, Кабмін вніс зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини.

Державна служба України з питань праці повідомила, що з 29 березня 2024 року застосовуються нововведення до Порядку, затвердженого раніше постановою №693 від 7 липня 2021 року.

Основні зміни про те, хто має право на таку відпустку та за яких умов:

Батьки без шлюбу

Якщо батько дитини не перебуває у шлюбі з матір’ю, але вони живуть разом, мають спільне господарство та взаємні обов’язки, тепер він також може отримати відпустку. Для цього потрібні письмове підтвердження спільного проживання та свідоцтво про народження дитини.

Родичі

Бабусі, дідусі або інші дорослі родичі, що фактично опікуються дитиною, чия мати або батько є одинокими, тепер також мають право на відпустку. Необхідно надати письмове звернення одинокої матері (батька).

Уточнено, як саме потрібно заявити про своє бажання на таку відпустку: в усьому тексті Порядку термін «заява» замінено на «письмова заява», забезпечуючи більшу ясність щодо процедури подання документів.

Зазначається, що ці зміни спрямовані на розширення кола осіб, які можуть скористатися відпусткою при народженні дитини, а також на підвищення зручності та прозорості процесу.

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