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За ексрадника Офісу Президента Артема Шила внесли заставу 30 млн грн

18:07, 4 квітня 2024
За Артема Шила внесли заставу в розмірі 30 мільйонів гривень у справі про заволодіння 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».
За ексрадника Офісу Президента Артема Шила внесли заставу 30 млн грн
Фото: Центр протидії корупції
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За колишнього радника Офісу Президента України Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє "Суспільне". 

Він один з підозрюваних у справі про заволодіння 94,8 млн гривень «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів.

Після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця» на чолі з колишнім радником Офісу Президента, яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час воєнного стану. 

4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід екс-раднику Офісу Президента Артему Шилу, який є підозрюваним у справі.

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