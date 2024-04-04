ВАКС обрав запобіжний захід екс-раднику Офісу Президента Артему Шилу

Екс-радника Офісу Президента Артема Шила взяли під варту з заставою 30 млн грн.

Фото: bihus.info

У четвер, 4 квітня, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Про це повідомила пресслужба САП.

Термін дії запобіжного заходу – до 31 травня 2024 включно. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

У САП не називають прізвище колишнього радника Офісу Президента України, але, за даними ЗМІ, мова йде про Артема Шила.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця» на чолі з колишнім радником Офісу Президента, яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час воєнного стану.

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