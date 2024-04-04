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Пограбували будинок та обікрали на зупинці чоловіка з інвалідністю: у Києві судили двох рецидивістів

21:30, 4 квітня 2024
Двох раніше судимих чоловіків відправили за ґрати на 8 років та 8 років і 6 місяців за серію злочинів у Києві.
Пограбували будинок та обікрали на зупинці чоловіка з інвалідністю: у Києві судили двох рецидивістів
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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За рішенням суду у Києві, двох рецидивістів з Кіровоградської області, які вчинили крадіжку у приватному будинку у Солом’янському районі Києва пограбували чоловіка з інвалідністю, відібравши телефон і гроші, засуджено до позбавлення волі на 8 років та 8 років і 6 місяців відповідно. Обвинувальний вирок був оголошений у суді за підтримкою прокуратури Солом'янського району міста. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд установив, що обвинувачені, які мають історію злочинної діяльності та раніше притягувалися до відповідальності за крадіжки, після звільнення знову вчинили злочини.

У Солом’янському районі їх зацікавив приватний будинок, де в той час власників не було вдома. Перший із зловмисників проник до будинку через паркан і викрав золоті прикраси, комп’ютер та інше майно, тоді як його спільник стежив на вулиці. З будинку крадій виніс все, що можна було легко продати - золоті прикраси, комп’ютер, одяг та взуття. Його спільник у цей час на вулиці слідкував аби господарі несподівано не повернулись додому.

Через тиждень у Дніпровському районі Києва вони пограбували чоловіка з інвалідністю. Зловмисники побачили на зупинці громадського транспорту чоловіка на милицях з явними ознаками інвалідності (відсутня частина черепа), що намагався викликати таксі після чого вони викрали його телефон та гроші.

За принципової позиції прокурора окружної прокуратури вироком Солом’янського суду зловмисників визнано винними та засуджено до 8 та 8,6 років позбавлення волі. Обвинувачені залишаються під вартою до набрання вироку законною силою.

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