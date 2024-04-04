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Ворог накопичує ресурси: Повітряні сили не виключають нових масованих атак

12:36, 4 квітня 2024
Російські окупанти взяли перерву та, ймовірно, накопичують ресурси для атак.
Ворог накопичує ресурси: Повітряні сили не виключають нових масованих атак
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Країна-агресор може повторити масовані обстріли України. Російські окупанти взяли перерву та, ймовірно, накопичують ресурси для атак. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил», - сказав Євлаш.

Речник допускає, що росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак у майбутньому. Він наголосив, що Повітряні сили готові до відбиття ворожих атак.

«Ворог накопичує свої ресурси для подальших масованих атак після підготовки, розвідки і аналізу над тими діями, які зараз проводить. Ми готові відбивати (атаки, - ред.), перезаряджаємося, переміщуємося», - наголосив Євлаш.

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