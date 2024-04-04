Враг накапливает ресурсы: Воздушные силы не исключают новых массированных атак

Российские оккупанты взяли перерыв и, вероятно, накапливают ресурсы для атак.

Страна-агрессор может повторить массированные обстрелы Украины. Российские оккупанты взяли перерыв и, вероятно, накапливают ресурсы для атак. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Конечно, мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный такой перерыв. Он изучает нашу обстановку, где расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил», - сказал Евлаш.

Представитель допускает, что россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак в будущем. Он подчеркнул, что воздушные силы готовы к отражению вражеских атак.

«Враг накапливает свои ресурсы для последующих массированных атак после подготовки, разведки и анализа над теми действиями, которые сейчас производит. Мы готовы отбивать (атаки, – ред.), перезаряжаемся, перемещаемся», - подчеркнул Евлаш.

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