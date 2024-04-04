Кибератака на «Киевстар»: СБУ идентифицировала хакеров российской спецслужбы и передаст дело в Гаагу

СБУ установила связь между хакерами и российским ГРУ и готовит материалы в суд Гааги.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили личности хакеров, имеющих связи с российским Главным разведывательным управлением и стоявших за кибератакой на "Киевстар". По информации начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд Гааги.

Как рассказал Витюк в интервью "Укринформу", группу в Telegram, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, и канал, распространивший эту информацию, идентифицируют как связанных с российским ГРУ. Он считает, что эти группы на самом деле являются подконтрольными деятельности российской военной разведки, а не независимыми хакерскими группами.

Расследование кибератаки потребует проведения экспертиз по оценке нанесенного ущерба и поврежденных систем. СБУ также направила запросы к международным партнерам и спецслужбам для получения дополнительной информации.

"В нашем случае будет также направление материалов в Международный уголовный суд. [...] Военных преступников должны судить на международном уровне!" - добавил Витюк.

Как ранее сообщалось, за хакерской атакой на "Киевстар" стоит российская группировка Sandworm. Планируется выдвижение подозрений лицам, имеющим отношение к группе SandWorm, которая входит в состав 74455-й части ГРУ, ее командиру, а также руководству российской военной разведки.

"Мы прорабатываем [...] полностью всю вертикаль: начиная от участника АРТ-группы, ее руководителя на федеральном уровне, профильного заместителя-куратора и директора ФСБ и руководства Главного управления Генштаба Министерства обороны рф", - подчеркнул начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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