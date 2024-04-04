В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

В столице максимальная скорость ветра достигла рекордных в этот день 18 м/с.

Фото: pravda.com

В среду, 3 апреля, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч).

Отмечается, что этот показатель повторил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращаются заморозки.

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