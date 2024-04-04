У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

У столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с.

Фото: pravda.com

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У середу, 3 квітня, у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год).

Зазначається, що цей показник повторив попереднє максимальне значення, яке було зареєстроване у 1944 році.

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