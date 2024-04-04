Як отримати страхове відшкодування у випадку ДТП за кордоном: роз’яснення

Якщо український водій став постраждалим у ДТП за кордоном, йому необхідно звернутись до страхової компанії винуватця аварії.

Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило українцям, як отримати страхове відшкодування у випадку ДТП за кордоном. Про це повідомили у пресслужбі МТСБУ.

Якщо український водій став постраждалим у ДТП за кордоном, йому необхідно звернутись до страхової компанії винуватця аварії. Не кожна закордонна страхова компанія має розгалужену мережу офісів, тому багато з них приймають документи поштою чи в електронному вигляді. Інформація про перелік документів та як їх подати до страхової зазвичай розміщується на сайтах відповідної страхової компанії.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників країни, на території якої сталася ДТП. Детальніше переглянути ліміти сум страхового покриття за договорами «Зелена картка» у кожній країні-члені системи за посиланням.

Якщо поліс страхування відповідальності у винуватця ДТП відсутній, можна звернутися до бюро «Зелена карта» країни, в якій зареєстрований транспортний засіб винуватця та отримати консультації щодо подальших дій. Список національних бюро розміщений на сайті Бюро міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка за посиланням.

Також зазначається, що МТСБУ не має повноважень врегульовувати ДТП, що стались з автомобілями на українській реєстрації за кордоном.

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