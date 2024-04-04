Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Як отримати страхове відшкодування у випадку ДТП за кордоном: роз’яснення

14:42, 4 квітня 2024
Якщо український водій став постраждалим у ДТП за кордоном, йому необхідно звернутись до страхової компанії винуватця аварії.
Як отримати страхове відшкодування у випадку ДТП за кордоном: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило українцям, як отримати страхове відшкодування у випадку ДТП за кордоном. Про це повідомили у пресслужбі МТСБУ.

Якщо український водій став постраждалим у ДТП за кордоном, йому необхідно звернутись до страхової компанії винуватця аварії. Не кожна закордонна страхова компанія має розгалужену мережу офісів, тому багато з них приймають документи поштою чи в електронному вигляді. Інформація про перелік документів та як їх подати до страхової зазвичай розміщується на сайтах відповідної страхової компанії.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників країни, на території якої сталася ДТП. Детальніше переглянути ліміти сум страхового покриття за договорами «Зелена картка» у кожній країні-члені системи за посиланням.

Якщо поліс страхування відповідальності у винуватця ДТП відсутній, можна звернутися до бюро «Зелена карта» країни, в якій зареєстрований транспортний засіб винуватця та отримати консультації щодо подальших дій. Список національних бюро розміщений на сайті Бюро міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка за посиланням.

Також зазначається, що МТСБУ не має повноважень врегульовувати ДТП, що стались з автомобілями на українській реєстрації за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok – голова громадської ради при Комітеті ВР з питань свободи слова

«Я вважаю, що варто припинити розмови про обмеження Телеграм, ТікТок та інше, особливо щодо ідей навколо Телеграма. Практично всі вони технічно не реалізуються і викликають лише іронію та питання до рівня знань тих людей, які їх видають» - голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова Дмитро Комаров.

Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон

З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.

Захист прав власності: ТОВ та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з ЄДРПОУ до облікової системи часток Національного депозитарію України

В Україні запрацювала нова облікова система часток товариств – метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати.

В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Комітет схвалив законопроект

Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.

Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду