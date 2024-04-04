Как получить страховое возмещение в случае ДТП за границей: разъяснение

Если украинский водитель стал пострадавшим в ДТП за границей, ему необходимо обратиться в страховую компанию виновника аварии.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины объяснило украинцам, как получить страховое возмещение в случае ДТП за границей. Об этом сообщили в пресс-службе МТСБУ.

Если украинский водитель стал пострадавшим в ДТП за границей, ему необходимо обратиться в страховую компанию виновника аварии. Не каждая зарубежная страховая компания имеет разветвленную сеть офисов, поэтому многие принимают документы по почте или в электронном виде. Информация о перечне документов и как их подать в страховую обычно размещается на сайтах соответствующей страховой компании.

Выплата страхового возмещения осуществляется на условиях определенных законодательством об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев страны, на территории которой произошло ДТП. Детальнее просмотреть лимиты сумм страхового покрытия по договорам «Зеленая карта» в каждой стране-члене системы по ссылке.

Если полис страхования ответственности у виновника ДТП отсутствует, можно обратиться в бюро «Зеленая карта» страны, где зарегистрировано транспортное средство виновника и получить консультации по дальнейшим действиям. Список национальных бюро размещен на сайте Бюро международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта по ссылке.

Также отмечается, что у МТСБУ нет полномочий урегулировать ДТП, которые произошли с автомобилями на украинской регистрации за рубежом.

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