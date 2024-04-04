Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Как получить страховое возмещение в случае ДТП за границей: разъяснение

14:42, 4 апреля 2024
Если украинский водитель стал пострадавшим в ДТП за границей, ему необходимо обратиться в страховую компанию виновника аварии.
Как получить страховое возмещение в случае ДТП за границей: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины объяснило украинцам, как получить страховое возмещение в случае ДТП за границей. Об этом сообщили в пресс-службе МТСБУ.

Если украинский водитель стал пострадавшим в ДТП за границей, ему необходимо обратиться в страховую компанию виновника аварии. Не каждая зарубежная страховая компания имеет разветвленную сеть офисов, поэтому многие принимают документы по почте или в электронном виде. Информация о перечне документов и как их подать в страховую обычно размещается на сайтах соответствующей страховой компании.

Выплата страхового возмещения осуществляется на условиях определенных законодательством об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев страны, на территории которой произошло ДТП. Детальнее просмотреть лимиты сумм страхового покрытия по договорам «Зеленая карта» в каждой стране-члене системы по ссылке.

Если полис страхования ответственности у виновника ДТП отсутствует, можно обратиться в бюро «Зеленая карта» страны, где зарегистрировано транспортное средство виновника и получить консультации по дальнейшим действиям. Список национальных бюро размещен на сайте Бюро международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта по ссылке.

Также отмечается, что у МТСБУ нет полномочий урегулировать ДТП, которые произошли с автомобилями на украинской регистрации за рубежом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Следует прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok – глава общественного совета при Комитете ВР по вопросам свободы слова

«Я считаю, что стоит прекратить разговоры об ограничении Телеграм, ТикТок и прочее, особенно относительно идей вокруг Телеграма. Практически все они технически не реализуются и вызывают только иронию и вопросы к уровню знаний тех людей, которые их выдают» - председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады по свободе слова Дмитрий Комаров.

Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

С 1 мая 2024 г. до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.

Защита прав собственности: ООО и их участники теперь могут перевести учет долей из ЕГРПОУ в учетную систему долей Национального депозитария Украины

В Украине заработала новая учетная система долей обществ – целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничение прав на доли и защита права собственности на долю от его несанкционированной потери.

В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Комитет одобрил законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Урегулировать фильтрацию контента в Telegram можно по примеру Facebook – с помощью общественных организаций

Проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, занимаются, в частности, общественные организации, работающие в Украине – можно ли ввести регулирование Telegram по тому же принципу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду