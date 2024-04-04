Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска: на границе стоят около 1,5 тысячи грузовиков

На границе поляки перекрыли направления «Рава-Русская», «Ягодин» и «Угринов».

Источник фото: glavcom

Польские фермеры продолжают блокировать три пограничных направления с Украиной, что привело к практической остановке грузового транспорта, который пытается войти в Польшу. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По данным Госпогранслужбы, продолжается блокирование направлений "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Отмечается, что польские фермеры фактически не пропускают грузовой транспорт в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается лишь несколько грузовиков в час.

Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" является одним из крупнейших на границе Украины и Польши и может обслуживать до 1200-1400 грузовиков в сутки. Однако за последние сутки в сторону Украины вошло лишь 70 грузовиков.

На утро 4 апреля на блокированных пунктах пропуска в очереди ждут около 400 грузовиков. Также есть очереди на разблокированных КПП: в "Краковце" стоят 500 грузовиков, а в "Шегинях" - 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска образуются очереди.

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