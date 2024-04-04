Польські фермери заблокували три пункти пропуску: на кордоні стоять близько 1,5 тисячі вантажівок

На кордоні поляки перекрили напрямки «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».

Джерело фото: glavcom

Польські фермери продовжують блокувати три кордонні напрямки з Україною, що призвело до практичної зупинки вантажного транспорту, який намагається увійти до Польщі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За даними Держприкордонслужби, продовжується блокування напрямків "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Зазначається, що польські фермери фактично не пропускають вантажний транспорт в сторону Польщі, а в сторону України пропускається лише кілька вантажівок на годину.

Демченко відзначив, що пункт пропуску "Ягодин" є одним з найбільших на кордоні України та Польщі і може обслужувати до 1200-1400 вантажівок за добу. Проте за останню добу в сторону України увійшло лише 70 вантажівок.

На ранок 4 квітня на блокованих пунктах пропуску у черзі чекають близько 400 вантажівок. Також є черги на розблокованих КПП: у "Краківці" стоять 500 вантажівок, а у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску утворюються черги.

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