Практика судів
  1. В Україні

Польські фермери заблокували три пункти пропуску: на кордоні стоять близько 1,5 тисячі вантажівок

11:43, 4 квітня 2024
На кордоні поляки перекрили напрямки «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».
Польські фермери заблокували три пункти пропуску: на кордоні стоять близько 1,5 тисячі вантажівок
Джерело фото: glavcom
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польські фермери продовжують блокувати три кордонні напрямки з Україною, що призвело до практичної зупинки вантажного транспорту, який намагається увійти до Польщі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За даними Держприкордонслужби, продовжується блокування напрямків "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Зазначається, що польські фермери фактично не пропускають вантажний транспорт в сторону Польщі, а в сторону України пропускається лише кілька вантажівок на годину.

Демченко відзначив, що пункт пропуску "Ягодин" є одним з найбільших на кордоні України та Польщі і може обслужувати до 1200-1400 вантажівок за добу. Проте за останню добу в сторону України увійшло лише 70 вантажівок.

На ранок 4 квітня на блокованих пунктах пропуску у черзі чекають близько 400 вантажівок. Також є черги на розблокованих КПП: у "Краківці" стоять 500 вантажівок, а у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску утворюються черги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

Верховний Суд скасував ухвалу про роз’яснення судового рішення щодо строку дії заходів забезпечення позову

Особливості роз’яснення судового рішення та деякі аспекти дії в часі ухвали про забезпечення позову – позиція Верховного Суду.

ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду