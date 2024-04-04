Кібератака на «Київстар»: СБУ ідентифікувала хакерів російської спецслужби та передасть справу до Гааги

СБУ встановила зв'язок між хакерами та російським ГРУ та готує матеріали до суду Гааги.

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Кіберфахівці Служби безпеки України встановили осіб хакерів, що мають зв'язки з російським Головним розвідувальним управлінням і стояли за кібератакою на «Київстар». За інформацією начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, матеріали справи буде передано в Міжнародний кримінальний суд Гааги.

Як розповів Вітюк в інтерв’ю «Укрінформу», групу в Telegram, яка взяла на себе відповідальність за кібератаку, і канал, що поширив цю інформацію, ідентифікують як пов’язаних з російським ГРУ. Він вважає, що ці групи насправді є підконтрольними діяльності російської військової розвідки, а не незалежними хакерськими групами.

Розслідування кібератаки вимагатиме проведення експертиз з оцінки завданих збитків і пошкоджених систем. СБУ також направила запити до міжнародних партнерів та спецслужб для отримання додаткової інформації.

«У нашому випадку буде також спрямування матеріалів до Міжнародного кримінального суду. [...] Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!» — додав Вітюк.

Як раніше повідомлялося, за хакерською атакою на «Київстар» стоїть російське угруповання Sandworm. Планується висунення підозр особам, що мають відношення до групи SandWorm, яка належить до складу 74455-ої частини ГРУ, її командиру, а також керівництву російської військової розвідки.

«Ми опрацьовуємо [...] повністю всю вертикаль: починаючи від учасника АРТ-групи, її керівника на федеральному рівні, профільного заступника-куратора і директора ФСБ та керівництва Головного управління Генштабу Міністерства оборони рф», - підкреслив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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