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Ограбили дом и обокрали на остановке мужчину с инвалидностью: в Киеве судили двух рецидивистов

21:30, 4 апреля 2024
Двух ранее судимых мужчин отправили за решетку на 8 лет и 8 лет и 6 месяцев за серию преступлений в Киеве.
Ограбили дом и обокрали на остановке мужчину с инвалидностью: в Киеве судили двух рецидивистов
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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По решению суда в Киеве, двух рецидивистов из Кировоградской области, которые совершили кражу в частном доме в Соломенском районе Киева ограбили мужчину с инвалидностью, отобрав телефон и деньги, приговорены к лишению свободы на 8 лет и 8 лет и 6 месяцев соответственно. Обвинительный приговор был объявлен в суде при поддержке прокуратуры Соломенского района города. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд установил, что обвиняемые, которые имеют историю преступной деятельности и ранее привлекались к ответственности за кражи, после освобождения снова совершили преступления.

В Соломенском районе их заинтересовал частный дом, где в то время владельцев не было дома. Первый из злоумышленников проник в дом через забор и похитил золотые украшения, компьютер и другое имущество, тогда как его сообщник следил на улице. Из дома вор вынес все, что можно было легко продать - золотые украшения, компьютер, одежду и обувь. Его сообщник в это время на улице следил чтобы хозяева неожиданно не вернулись домой.

Через неделю в Днепровском районе Киева они ограбили мужчину с инвалидностью. Злоумышленники увидели на остановке общественного транспорта мужчину на костылях с явными признаками инвалидности (отсутствует часть черепа), который пытался вызвать такси после чего они похитили его телефон и деньги.

При принципиальной позиции прокурора окружной прокуратуры приговором Соломенского суда злоумышленники признаны виновными и приговорены к 8 и 8,6 годам лишения свободы. Обвиняемые остаются под стражей до вступления приговора в законную силу.

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