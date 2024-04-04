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Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных – прямой эфир на Право ТВ

18:20, 4 апреля 2024
4 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Изменения в военный учет: новые правила ведения электронного реестра военнообязанных. Пересмотр ограничено пригодных. Какие последствия принятия этих новаций и в чем состоят риски нарушения прав граждан?».
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных – прямой эфир на Право ТВ
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Что изменит закон о цифровизации военного учета и новые правила идентификации граждан посредством электронного реестра военнообязанных? Законно ли собирать «чувствительные» персональные данные о состоянии здоровья, семье и другом, осуществлять их трансграничную передачу и хранить на серверах за границей? Насколько может развязать руки ТЦК то, что они получат доступ к расширенной базе данных от различных госорганов: ЗАГС, ГТС, ГНС, МОН, Минздрава, Пенсионного фонда? Насколько это отвечает национальному и международному законодательству? Учитывается ли практика Конституционного Суда, Европейского суда по правам человека? Обеспечивается ли должным образом в Законе защита персональных данных по использованию их третьими лицами?

Медицинский пересмотр ограничено пригодных на ВЛК. Каким будет мобилизационный эффект? Не приведет ли это к большому количеству случаев нарушения прав граждан? Значит ли это, что большинство этих граждан станут «пригодными» к военной службе?

Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

4 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Изменения в военный учет: новые правила ведения электронного реестра военнообязанных. Пересмотр ограничено пригодных. Какие последствия принятия этих новаций и в чем состоят риски нарушения прав граждан?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Денисом Пузиным следующие тематики:

  • Электронный реестр военнообязанных. Как будет работать? К каким изменениям приведет? Каковы возможные риски появления такой расширенной базы данных?
  • Выполнение национального и международного законодательства. Обеспечено ли его соблюдение в Законе об электронном реестре военнообязанных?
  • Утечка персональных данных и нарушение конфиденциальности. Насколько высок уровень защищенности чувствительной информации о гражданах в новом законодательстве?
  • Предусмотрена ли ответственность за определенные нарушения хранения, использования, распространения таких данных?
  • Повторный медицинский осмотр ограниченно пригодных. Плюсы и минусы такого новшества. Кого точно сочтут подходящим?

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Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

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Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных – прямой эфир на Право ТВ

4 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Изменения в военный учет: новые правила ведения электронного реестра военнообязанных. Пересмотр ограничено пригодных. Какие последствия принятия этих новаций и в чем состоят риски нарушения прав граждан?».

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