Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

Законопроект про мобілізацію. Як врегулюють право на відстрочку? Що буде з відстрочкою для доглядальників, утримувачів та чоловіків, які самостійно виховують дитину. Чи дійсно у Верховній Раді поставили крапку у цьому питанні? Чи є факт догляду та утримання підставою для відстрочки? Яка роль групи інвалідності при встановленні догляду за особою? Як уникнути складнощів при оформленні догляду за сімейним обставинами? Що відбувається з бронюванням працівників станом на зараз та до чого готуватися тим, хто має право на бронь? Чи означає бронювання – автоматичне право на відстрочку? Які порушення часто виникають при оформленні бронювання та як їх уникнути? Чи є сенс вводити «економічне бронювання»?
Сьогодні ви отримаєте роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.
14 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Денисом Пузіним такі тематики:
- Розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. Чому більшість з них було відхилено? Наскільки це було очікувано та які висновки варто зробити?
- Наскільки складно подати документи на відстрочку у ТЦК? Чи треба погоджуватися на ВЛК перед цим чи наполягати спочатку на поданні документів на відстрочку?
- Відстрочка по догляду за особою з інвалідністю. Що зміниться? Чи відмінять відстрочку для чоловіка, у якого дружина з інвалідністю ІІІ групи?
- Відстрочка по догляду за сімейними обставинами. Яка роль ступеня спорідненості в доказуванні такого права на відстрочку?
- Відстрочка на підставі утримання особи. Чому таку причину відтермінування мобілізації можуть прибрати?
- Відстрочка для чоловіків, які самостійно виховують дитину. Як доводити такі сімейні обставини?
- Бронювання працівників підприємств, правоохоронців та інших. На що слід звертати увагу при оформленні бронювання? Які зміни хочуть внести щодо бронювання?
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