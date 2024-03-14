Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

Законопроект про мобілізацію. Як врегулюють право на відстрочку? Що буде з відстрочкою для доглядальників, утримувачів та чоловіків, які самостійно виховують дитину. Чи дійсно у Верховній Раді поставили крапку у цьому питанні? Чи є факт догляду та утримання підставою для відстрочки? Яка роль групи інвалідності при встановленні догляду за особою? Як уникнути складнощів при оформленні догляду за сімейним обставинами? Що відбувається з бронюванням працівників станом на зараз та до чого готуватися тим, хто має право на бронь? Чи означає бронювання – автоматичне право на відстрочку? Які порушення часто виникають при оформленні бронювання та як їх уникнути? Чи є сенс вводити «економічне бронювання»?

Сьогодні ви отримаєте роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

14 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Денисом Пузіним такі тематики:

Розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. Чому більшість з них було відхилено? Наскільки це було очікувано та які висновки варто зробити? Наскільки складно подати документи на відстрочку у ТЦК? Чи треба погоджуватися на ВЛК перед цим чи наполягати спочатку на поданні документів на відстрочку? Відстрочка по догляду за особою з інвалідністю. Що зміниться? Чи відмінять відстрочку для чоловіка, у якого дружина з інвалідністю ІІІ групи? Відстрочка по догляду за сімейними обставинами. Яка роль ступеня спорідненості в доказуванні такого права на відстрочку? Відстрочка на підставі утримання особи. Чому таку причину відтермінування мобілізації можуть прибрати? Відстрочка для чоловіків, які самостійно виховують дитину. Як доводити такі сімейні обставини? Бронювання працівників підприємств, правоохоронців та інших. На що слід звертати увагу при оформленні бронювання? Які зміни хочуть внести щодо бронювання?

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