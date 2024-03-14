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  1. В Україні

Як змінювалися ціни на товари та послуги в лютому – у НБУ прокоментували

17:23, 14 березня 2024
У Нацбанку зазначили, що фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за січень.
Як змінювалися ціни на товари та послуги в лютому – у НБУ прокоментували
Джерело фото: Manel & Sean / Unsplash
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Як повідомили у Нацбанку України, у лютому 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 4,3% із 4,7% у січні.

За даними, опублікованими Державною службою статистики, у місячному вимірі ціни зросли на 0,3%.

Як зазначають у НБУ, фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2024 року. 

«Дешевшали сирі продукти, нижчими темпами зростали ціни на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби. Водночас фундаментальний інфляційний тиск, відображений у показнику базової інфляції, у лютому послабився менш помітно, ніж очікував НБУ. Це зокрема зумовлено ефектами блокади західних кордонів, що спричинили подорожчання окремих продуктів харчування і непродовольчих товарів. Також на ціни тиснуло поступове підвищення заробітних плат в умовах дефіциту кадрів на ринку праці», - пояснили у Нацбанку.

Повідомляється, що відчутно подешевшали в річному вимірі яйця завдяки нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішній ринок.

Ефекти від високих торішніх урожаїв підтримували подальше здешевлення цукру, круп та борошна.

Знизилася вартість тепличної продукції, зокрема помідорів та огірків.

Пригальмувало подорожчання м’яса, зокрема свинини та м’яса птиці.

Через теплу погоду й активізацію продажу продукції зі сховищ повільніше дорожчали окремі овочі борщового набору. Натомість вартість картоплі та яблук залишалася високою через обмежену пропозицію якісної продукції.

Зростання цін на сире молоко незначно пришвидшилося з огляду на скорочення пропозиції імпортної продукції, зауважують у НБУ.

Також, пишуть у регулятора, далі повільніше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби через зменшення тиску з боку виробничих витрат та тиск з боку нелегальної продукції.  

Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію. Натомість пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію. 

Ціни на пальне в лютому відновили зростання. Це зумовлено передусім логістичними труднощами, які вплинули насамперед на ціну автомобільного газу, а також зростанням світових цін на нафту.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів незначно пришвидшилося (до 5,6% р/р). Так, швидше дорожчали молочні продукти.

«Це може бути наслідком блокування кордонів, що спричинило меншу пропозицію імпортної продукції, додаткові логістичні витрати та менші терміни реалізації цих товарів», - пишуть у НБУ.

Також швидше дорожчали товари тривалого зберігання, зокрема кава, чай та кулінарні трави.

Водночас повільніше зростали ціни на хліб, борошняні та кондитерські вироби.

Зберігалося зниження цін на соняшникову олію, проте пришвидшилося здорожчання продуктів її переробки. 

Ціни на непродовольчі товари надалі знижувалися (на 0,5% р/р) переважно за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Водночас ціни на інші непродовольчі товари зростали повільніше, ніж у січні, що, зокрема, може пояснюватися контрольованою ситуацією на валютному ринку, пишуть у Нацбанку.

Темпи зростання вартості послуг у лютому сповільнилися до 9,8% у річному вимірі, насамперед під впливом зменшення тиску з боку витрат на продовольчу сировину та енергію.

Так, сповільнилося зростання вартості окремих медичних, транспортних, телекомунікаційних послуг, страхування, кінотеатрів тощо. Натомість швидше дорожчали фінансові послуги, вартість експлуатації власних транспортних засобів, послуги з особистого догляду, у тому числі через тиск з боку витрат на оплату праці.

«У лютому інфляція сповільнювалася швидше за прогноз. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних врожаїв, контрольованою ситуацією на валютному ринку та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Водночас базова інфляція знижувалася повільніше за прогноз під тиском зниження імпортної пропозиції окремих товарів і зростання витрат на оплату праці», - підсумували в НБУ.

Як ми писали, Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%.

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