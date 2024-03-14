Вища рада правосуддя звільнила двох суддів за загальними обставинами

У зв’язку з поданням заяви про відставку звільнено Петра Олійника з посади судді Костопільського районного суду Рівненської області.

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14 березня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Олійника Петра Володимировича – з посади судді Костопільського районного суду Рівненської області.

Також ВРП ухвалила рішення про звільнення Селюкова Олексія Георгійовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва за власним бажанням.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів.

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