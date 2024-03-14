Высший совет правосудия уволил двух судей по общим обстоятельствам

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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Президент подписал изменения в законы о нотариате, ипотеке и государственной регистрации прав на недвижимость

В частности, в новой редакции изложены правила наложения нотариусом запрета отчуждения недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, доли в праве собственности на такое имущество.

Интероперабельность реестров и получение данных об имуществе декларантов из-за рубежа, — Артем Сытник назвал проблемы для проверки деклараций

Отсрочка подачи деклараций для определенных категорий лиц во время войны не лишает НАПК возможности осуществления мониторинга их образа жизни, с помощью которого мы можем оценивать их имущественное положение – Артем Сытник.

Президент подписал закон о жилищных сертификатах, которым минимальная зарплата членам Высшего совета правосудия-судьям повышается до 236 тысяч грн

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия уже установили от 236 тысяч грн, но теперь ее дополнительно закрепили для судей-членов ВРП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил двух судей по общим обстоятельствам

17:17, 14 марта 2024
В связи с подачей заявления об отставке уволен Петр Олейник с должности судьи Костопольского районного суда Ровенской области.
Высший совет правосудия уволил двух судей по общим обстоятельствам
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14 марта Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВРП.

ВРП решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Олейника Петра Владимировича - с должности судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Также ВСП принял решение об увольнении Селюкова Алексея Георгиевича с должности судьи Соломенского районного суда города Киева по собственному желанию.

Ранее мы писали, что ВСП внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды.

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