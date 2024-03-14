Высший совет правосудия уволил двух судей по общим обстоятельствам

В связи с подачей заявления об отставке уволен Петр Олейник с должности судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

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14 марта Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВРП.

ВРП решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Олейника Петра Владимировича - с должности судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Также ВСП принял решение об увольнении Селюкова Алексея Георгиевича с должности судьи Соломенского районного суда города Киева по собственному желанию.

Ранее мы писали, что ВСП внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды.

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