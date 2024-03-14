Какие действия кассира, если при совершении входа ПРРО отказывает во входе: разъяснение

Программное обеспечение «Программный регистратор расчетных операций» может отказывать во входе при попытке кассира в случае имеющейся открытой рабочей смены на другом ПРРО.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет какие действия кассира, если при осуществлении входа программное обеспечение «Программный регистратор расчетных операций» отказывает во входе.

Отмечается, что программное обеспечение ПРРО может быть установлено на любое количество устройств, но одновременно использовать один программный регистратор расчетных операций (далее – ПРРО) можно только на одном устройстве и только одним кассиром.

ПО ПРРО может отказывать во входе при попытке кассира войти на ПРРО в случае имеющейся открытой рабочей смены на другом ПРРО, при этом он получает уведомление о наличии открытой рабочей смены на другом ПРРО.

В случае если ПО ПРРО одновременно установлено на два отдельных устройства, для которых зарегистрирован один кассир, и во время осуществления входа ПРРО отказывает во входе и сообщает об открытой смене на другом ПРРО, то кассиру необходимо закрыть рабочую смену на одном устройстве и открыть рабочую смену на другому.

Ранее мы писали, как отменить регистрацию ПРРО.

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