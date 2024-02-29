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Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

  1. В Украине

В налоговой напомнили, как отменить регистрацию ПРРО

08:39, 29 февраля 2024
Подается заявление по основному месту учета предприятия как налогоплательщика средствами Электронного кабинета или средствами телекоммуникаций.
В налоговой напомнили, как отменить регистрацию ПРРО
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, как отменить регистрацию ПРРО.

Отмечается, что для отмены регистрации программного регистратора расчетных операций (далее – ПРРО) необходимо подать заявление о регистрации программных регистраторов расчетных операций по форме №1-ПРРО (идентификатор формы J/F1316605) с пометкой «Отмена регистрации».

Такое заявление подается по основному месту учета предприятия как налогоплательщика средствами Электронного кабинета или средствами телекоммуникаций.

Также отменить регистрацию ПРРО можно на основании Уведомления об обнаружении неисправностей программного регистратора расчетных операций по форме №2-ПРРО (идентификатор формы J/F1316701) с пометками «неисправность» или «кража устройства или компрометация ключа» путем исключения его из реестра программных регистраторов расчета и закрытие фискального номера, не подлежащего использованию в дальнейшем.

В некоторых случаях регистрация ПРРО отменяется автоматически фискальным сервером.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

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