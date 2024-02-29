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У податковій нагадали, як скасувати реєстрацію ПРРО

08:39, 29 лютого 2024
Подається заява за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій.
У податковій нагадали, як скасувати реєстрацію ПРРО
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, як скасувати реєстрацію ПРРО. 

Зазначається, що для скасування реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) необхідно подати Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316605) з позначкою «Скасування реєстрації».

Така заява подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій.

Також скасувати реєстрацію ПРРО можна на підставі Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316701) з позначками «несправність» або «крадіжка пристрою чи компрометація ключа» шляхом виключення його з реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.

В окремих випадках реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером.

Нагадаємо, що за ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні. Як зазначив голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

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