Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, які дії касира, якщо при здійсненні входу програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій» відмовляє у вході.

Зазначається, що ПЗ ПРРО може бути встановлено на будь-яку кількість пристроїв, але одночасно використовувати один програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО) можна тільки на одному пристрої і тільки одним касиром.

ПЗ ПРРО може відмовляти у вході під час спроби касира увійти на ПРРО у разі наявної відкритої робочої зміни на іншому ПРРО, при цьому він отримує повідомлення про наявність відкритої робочої зміни на іншому ПРРО.

У разі якщо ПЗ ПРРО одночасно встановлено на два окремі пристрої, для яких зареєстровано одного касира, та під час здійснення входу ПРРО відмовляє у вході і повідомляє про відкриту зміну на іншому ПРРО, то касиру необхідно закрити робочу зміну на одному пристрої та відкрити робочу зміну на іншому.

Раніше ми писали, як скасувати реєстрацію ПРРО.

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