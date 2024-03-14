Как менялись цены на товары и услуги в феврале – в НБУ прокомментировали

В Нацбанке отметили, что фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь.

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Как сообщили в Нацбанке Украины, в феврале 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/р) замедлилась до 4,3% с 4,7% в январе.

По данным, опубликованным Государственной службой статистики, в месячном измерении цены выросли на 0,3%.

Как отмечают в НБУ, фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.

«Дешевели сырые продукты, более низкими темпами росли цены на топливо, алкогольные напитки и табачные изделия. В то же время фундаментальное инфляционное давление, отраженное в показателе базовой инфляции, в феврале ослабло менее заметно, чем ожидал НБУ. Это, в частности, обусловлено эффектами блокады западных границ, что повлекли удорожание отдельных продуктов питания и непродовольственных товаров. Также на цены давило постепенное повышение заработных плат в условиях дефицита кадров на рынке труда», - объяснили в Нацбанке.

Сообщается, что ощутимо подешевели в годовом исчислении яйца благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок.

Эффекты от высоких урожаев прошлого года поддерживали дальнейшее удешевление сахара, круп и муки.

Снизилась стоимость тепличной продукции, в частности помидоров и огурцов.

Притормозило подорожание мяса, в частности свинины и мяса птицы.

Из-за теплой погоды и активизации продаж продукции из хранилищ медленнее дорожали отдельные овощи борщового набора. В то же время стоимость картофеля и яблок оставалась высокой из-за ограниченного предложения качественной продукции.

Рост цен на сырое молоко незначительно ускорился ввиду сокращения предложения импортной продукции, отмечают в НБУ.

Также, пишут у регулятора, дальше медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и давления со стороны нелегальной продукции.

Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию. В то же время ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию.

Цены на горючее в феврале возобновили рост. Это обусловлено прежде всего логистическими трудностями, которые повлияли, прежде всего, на цену автомобильного газа, а также ростом мировых цен на нефть.

Удорожание обработанных продовольственных товаров незначительно ускорилось (до 5,6% р/р). Так, быстрее дорожали молочные продукты.

«Это может быть следствием блокирования границ, что повлекло за собой меньшее предложение импортной продукции, дополнительные логистические затраты и меньшие сроки реализации этих товаров», - пишут в НБУ.

Также быстрее дорожали товары длительного хранения, включая кофе, чай и кулинарные травы.

В то же время, медленнее росли цены на хлеб, мучные и кондитерские изделия.

Сохранялось снижение цен на подсолнечное масло, однако ускорилось удорожание продуктов его переработки.

Цены на непродовольственные товары в дальнейшем снижались (на 0,5% р/р) преимущественно за счет углубления падения цен на одежду и обувь. В то же время цены на другие непродовольственные товары росли медленнее, чем в январе, что, в частности, может объясняться контролируемой ситуацией на валютном рынке, пишут в Нацбанке.

Темпы роста стоимости услуг в феврале замедлились до 9,8% в годовом исчислении, прежде всего, под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье и энергию.

Так, замедлился рост стоимости отдельных медицинских, транспортных, телекоммуникационных услуг, страхования, кинотеатров и т.д. Вместо этого быстрее дорожали финансовые услуги, стоимость эксплуатации собственных транспортных средств, услуги по личному уходу, в том числе из-за давления со стороны расходов на оплату труда.

«В феврале инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика была обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, контролируемой ситуацией на валютном рынке и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В то же время базовая инфляция снижалась медленнее прогноза под давлением снижения импортного предложения отдельных товаров и роста затрат на оплату труда», - подытожили в НБУ.

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