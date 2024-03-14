Национальный банк снизил учетную ставку до 14,5%

В начале 2024 инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

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Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15 до 14,5% с 15 марта 2024 года. Об этом сообщает НБУ.

«Дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют ранее возобновить цикл смягчения процентной политики», — отметил регулятор.

Так, в начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом исчислении. Этому способствовало большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных урожаев прошлого года. В частности, благодаря теплой погоде и активизации продаж продукции из хранилищ снижались цены на некоторые овощи. Определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок. Кроме того, в дальнейшем инфляцию ограничивал мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По данным НБУ, базовая инфляция также замедлилась – до 4,5% г/г.

По оценкам регулятора, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии. Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

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