Помощь Украине рассмотрят на следующей неделе, — лидер республиканцев в Сенате

Митч Макконнелл ожидает, что сенаторы рассмотрят двухпартийное соглашение о финансировании Украины и безопасности границ на следующей неделе.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что рассмотрение двухпартийного соглашения по финансированию Украины и безопасности южных границ США состоится на следующей неделе. Об этом пишет The Hill.

Он напомнил, что повестку Сената контролируют демократы, но выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение о безопасности границ в ближайшие несколько дней.

«Допускаю, что мы, очевидно, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе», – заявил Митч Макконнелл.

Отмечается, что камнем преткновения остаются расхождения вокруг полномочий президента по условно-досрочному освобождению мигрантов, задержанных на южной границе страны.

Макконнелл утверждает, что республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по высылке мигрантов из страны.

По его словам, даже если республиканцы получат контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей после выборов 2024 года, они скорее всего не смогут провести реформы в сфере безопасности границ, поскольку демократы заблокируют их в Сенате.

«Мы надеемся получить надежный пакет по границе, – сказал лидер республиканцев. – Я ожидаю, что это будет на следующей неделе».

В то же время он признал, что республиканцы в Сенате не уверены, сможет ли какое-либо двухпартийное соглашение также пройти через Палату представителей, где спикер Майк Джонсон находится под постоянным давлением консервативных коллег.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в скорейшем достижении согласия.

«Мы ближе к этому, чем когда-либо, – сказал он. – Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы на заключение соглашения в Сенате больше, чем на то, что оно не будет заключено. Это хорошая новость».

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