У переході біля станції метро «Святошин» в Києві помітили тріщини – об'єкт обстежили

Спеціалісти провели планове обстеження конструкцій, а саме, деформаційного шва.

Джерело фото: budport.com.ua

У Києві підземний перехід біля метро «Святошин» обстежили фахівці. Вони оглянули деформаційний шов на конструкціях. Ситуація в підземному переході не позначилась на роботі станції метро.

Про це за інформацією КП «Київський метрополітен» повідомили у КМДА.

«Для виконання робіт, зокрема в місці проходження деформаційного шва, була проведена часткова його розшивка. Обстеження проводилось для подальшого посилення гідроізоляції. Після проведення всіх необхідних робіт облицювання конструкцій буде відновлено», – наголосили в КП.

Станція та переходи працюють у звичайному режимі.

У ЗМІ пишуть, що обстеження об'єкта провели після виявлення тріщин на стелі підземного переходу.

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