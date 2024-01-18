Студент одеського університету готував екологічний теракт у регіоні, — СБУ

Чоловік співпрацював з фсб, розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

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На Одещині затримали чоловіка, який співпрацював з фсб та готував екологічний теракт у регіоні. Про це повідомляє СБУ.

Агентом виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

Головним його завданням було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.



Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення ЗСУ.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Як повідомляється, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території Одещини і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей ворожий поплічник почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації «потрібних» об’єктів.

Його затримали його під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків у нього вилучили всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Агенту повідомлено про підозру у державній зраді.

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