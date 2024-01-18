В ГПСУ назвали количество мужчин, которые пытались убежать из Украины через поддельных документов

За 2023 год разоблачены более 3 тысяч попыток бежать из Украины через поддельные документы.

В течение 2023 года было разоблачено более 3 тысяч попыток бежать из Украины через поддельные документы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

«Собственно в 2023 году в пунктах пропуска пограничники наши инспекторы разоблачили более 3 300 поддельных документов, которые предоставляли на контроль мужчины, надеясь что это поможет им пересечь границу», - рассказал Демченко.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили очередную схему, которая позволяла уклонистам по фальшивым диагнозам получать основания для признания их временно непригодными для военной службы и пересекать границу.

Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.

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