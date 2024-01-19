Украинцы смогут заключить декларацию с семейным врачом онлайн: в Минздраве рассказали детали

Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

В Украине уже в этом году появится возможность заключить декларацию с семейным врачом онлайн. Это сможет сделать любой желающий. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич в комментарии «РБК-Украина».

Она отметила, что это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

«Планируем весной этого года провести бета-тестирование этой функции: как обычно перед запуском большого проекта протестуем его на меньшей аудитории. Посмотрим, как это будет работать. И дальше будем полноценно выходить с запуском. Ожидаем, что это будет один из наших крупнейших проектов, потому что потенциально нашими пользователями станут более 20 миллионов пациентов», – пояснила Карчевич.

Также до прошлого года у семейных врачей были определенные ограничения возможности набора пациентов и заключения с ними деклараций – когда врачи достигали лимитов по количеству деклараций, то не могли взять новых пациентов. Эти ограничения были сняты. В том числе, их отменили в связи с тем, что в Украине большое количество ВПЛ.

Данные о пациенте будут храниться в eHealth – экосистеме отношений всех участников цифровой медицинской среды государства. Она охватывает все электронные системы, реестры и сервисы, функционирующие в сфере здравоохранения Украины, в том числе и ЕСОЗ.

«Сейчас у пациентов проблем с возможностями выбора семейного врача быть не должно. А когда заработает возможность заключения декларации с семейным врачом онлайн, это значительно упростит и сделает процесс выбора врача и сам процесс подписания деклараций доступнее», – отметила Карчевич.

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