Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.

Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

  1. В Украине

Украинцы смогут заключить декларацию с семейным врачом онлайн: в Минздраве рассказали детали

13:25, 19 января 2024
Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.
Украинцы смогут заключить декларацию с семейным врачом онлайн: в Минздраве рассказали детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине уже в этом году появится возможность заключить декларацию с семейным врачом онлайн. Это сможет сделать любой желающий. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич в комментарии «РБК-Украина».

Она отметила, что это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

«Планируем весной этого года провести бета-тестирование этой функции: как обычно перед запуском большого проекта протестуем его на меньшей аудитории. Посмотрим, как это будет работать. И дальше будем полноценно выходить с запуском. Ожидаем, что это будет один из наших крупнейших проектов, потому что потенциально нашими пользователями станут более 20 миллионов пациентов», – пояснила Карчевич.

Также до прошлого года у семейных врачей были определенные ограничения возможности набора пациентов и заключения с ними деклараций – когда врачи достигали лимитов по количеству деклараций, то не могли взять новых пациентов. Эти ограничения были сняты. В том числе, их отменили в связи с тем, что в Украине большое количество ВПЛ.

Данные о пациенте будут храниться в eHealth – экосистеме отношений всех участников цифровой медицинской среды государства. Она охватывает все электронные системы, реестры и сервисы, функционирующие в сфере здравоохранения Украины, в том числе и ЕСОЗ.

«Сейчас у пациентов проблем с возможностями выбора семейного врача быть не должно. А когда заработает возможность заключения декларации с семейным врачом онлайн, это значительно упростит и сделает процесс выбора врача и сам процесс подписания деклараций доступнее», – отметила Карчевич.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва