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  1. В Украине

В Крыму планируют поднять со дна пораженный ВСУ десантный корабль «Новочеркасск»

21:40, 18 января 2024
В результате уничтожения российского корабля «Новочеркасск» без вести пропали 33 матроса.
В Крыму планируют поднять со дна пораженный ВСУ десантный корабль «Новочеркасск»
Источник фото: ostro.org
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Вскоре оккупанты планируют поднять со дна порта в захваченной Феодосии большой десантный корабль «Новочеркасск», который был уничтожен украинской армией. Об этом сообщается в российских СМИ со ссылкой на источники и родственников 33 российских матросов, которые считаются «пропавшими без вести». Отмечается, что останки корабля будут подняты и разрезаны в течение около трех месяцев, а в лучшем случае этот процесс может занять полгода.

По информации родственников моряков, корабль находился на ремонте в порту Феодосии примерно два месяца, и в день атаки на него там находился весь личный состав. По предварительным отчетам, в момент нападения на судно на его борту могло находиться до 90 человек, включая солдат срочной службы, количество которых остается неизвестным. Командному составу удалось спастись.

«Всего в момент атаки на судне могло находиться до 90 человек (ранее сообщалось о 77), включая солдат срочной службы (их количество не известно). Официально командование части и бригады сообщило, что пропавших без вести - 33 контрактника, 4 срочника (по первой информации), раненых - 29 человек», - добавили родственники.

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