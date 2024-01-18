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  1. В Україні

У Криму планують підняти з дна уражений ЗСУ десантний корабель «Новочеркаськ»

21:40, 18 січня 2024
В результаті знищення російського корабля «Новочеркаськ» безвісти зникли 33 матроси.
У Криму планують підняти з дна уражений ЗСУ десантний корабель «Новочеркаськ»
Джерело фото: ostro.org
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Невдовзі окупанти планують підняти з дна порту у захопленій Феодосії великий десантний корабель «Новочеркаськ», який був знищений українською армією. Про це повідомляється в російських ЗМІ з посиланням на джерела та родичів 33 російських матросів, які вважаються «зниклими безвісти». Зазначається, що останки корабля будуть підняті та розрізані протягом близько трьох місяців, а в найкращому випадку цей процес може зайняти пів року.

За інформацією родичів моряків, корабель перебував на ремонті в порту Феодосії приблизно два місяці, і в день атаки на нього там перебував весь особовий склад. За попередніми звітами, в момент нападу на судно на його борту могло знаходитися до 90 осіб, включаючи солдатів строкової служби, кількість яких залишається невідомою. Командному складу вдалося врятуватися.

«Всього в момент атаки на судні могло перебувати до 90 осіб (раніше повідомлялося про 77), включаючи солдатів строкової служби (їх кількість не відома). Офіційно командування частини і бригади повідомило, що зниклих безвісти - 33 контрактники, 4 строковики (за першою інформацією), поранених - 29 осіб», – додали родичі.

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