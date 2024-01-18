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  1. В Україні

Як змінились ціни на купівлю однокімнатних квартир у найбільших містах України

23:19, 18 січня 2024
Які зміни відбулись протягом 2023 року із цінами на житлову нерухомість вторинного ринку у п'яти найбільших містах України.
Як змінились ціни на купівлю однокімнатних квартир у найбільших містах України
Джерело фото: Leohoho / Unsplash
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На ситуацію із цінами на нерухомість в Україні впливає багато факторів. Які зміни відбулись протягом 2023 року, а також про ситуацію із цінами на житлову нерухомість вторинного ринку у п'яти найбільших містах України, повідомили експерти OLX Нерухомість.

Так, найбільшим попитом, як правило, у різних містах при купівлі користуються однокімнатні квартири. Так, за останній рік, згідно даних, у столиці середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить 2,9 млн гривень. Разом із тим можна прослідкувати значне збільшення кількості пропозицій продажу однокімнатної квартири у Києві – за 2023 рік оголошень стало більше на 47%.

В Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла 12,6% і зараз становить 1,6 млн гривень. Пропозиції продажу квартир в Одесі кардинально не змінилися, порівняно із 2022 роком кількість оголошень зросла на 8%. У Львові середня ціна на однокімнатну квартиру зросла на 14,3% — до 1,7 млн гривень, кількість пропозицій збільшилась на 16,5%.

У Харкові та Дніпрі, теж зросли ціни на однокімнатні квартири за 2023 рік. У Дніпрі зростання відбулось на 15,4% (до 1,2 млн грн), у Харкові – на 8% (до 885 тис. грн). Що стосується кількості пропозицій продажу, то у Харкові відбувся великий «стрибок» у кількості оголошень про продаж однокімнатних квартир. За 2023 рік їхня кількість збільшилась на 267%. У Дніпрі зростання пропозицій житла на продаж незначне – на 8% протягом останнього року.

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