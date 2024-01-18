Как изменились цены на покупку однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины

Какие изменения произошли в течение 2023 года с ценами на жилую недвижимость вторичного рынка в пяти крупнейших городах Украины.

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На ситуацию с ценами на недвижимость в Украине влияют многие факторы. Какие изменения произошли в течение 2023 года, а также о ситуации с ценами на жилую недвижимость вторичного рынка в пяти крупнейших городах Украины, сообщили эксперты OLX Недвижимость.

Так, наибольшим спросом, как правило, в разных городах при покупке пользуются однокомнатные квартиры. Так, за последний год, согласно данным, в столице средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и составляет 2,9 млн гривен. Вместе с тем можно проследить значительное увеличение количества предложений продажи однокомнатной квартиры в Киеве – за 2023 год объявлений стало больше на 47%.

В Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке выросла 12,6% и сейчас составляет 1,6 млн гривен. Предложения по продаже квартир в Одессе кардинально не изменились, по сравнению с 2022 годом количество объявлений выросло на 8%. Во Львове средняя цена на однокомнатную квартиру выросла на 14,3% - до 1,7 млн гривен, количество предложений увеличилось на 16,5%.

В Харькове и Днепре тоже выросли цены на однокомнатные квартиры за 2023 год. В Днепре рост произошел на 15,4% (до 1,2 млн грн), в Харькове – на 8% (до 885 тыс. грн). Что касается количества предложений продаж, то в Харькове произошел большой «скачок» в количестве объявлений о продаже однокомнатных квартир. За 2023 год их количество увеличилось на 267%. В Днепре рост предложений жилья на продажу незначителен – на 8% за последний год.

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