Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

  1. В Украине

Как изменились цены на покупку однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины

23:19, 18 января 2024
Какие изменения произошли в течение 2023 года с ценами на жилую недвижимость вторичного рынка в пяти крупнейших городах Украины.
Как изменились цены на покупку однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины
Источник фото: Leohoho / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На ситуацию с ценами на недвижимость в Украине влияют многие факторы. Какие изменения произошли в течение 2023 года, а также о ситуации с ценами на жилую недвижимость вторичного рынка в пяти крупнейших городах Украины, сообщили эксперты OLX Недвижимость.

Так, наибольшим спросом, как правило, в разных городах при покупке пользуются однокомнатные квартиры. Так, за последний год, согласно данным, в столице средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и составляет 2,9 млн гривен. Вместе с тем можно проследить значительное увеличение количества предложений продажи однокомнатной квартиры в Киеве – за 2023 год объявлений стало больше на 47%.

В Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке выросла 12,6% и сейчас составляет 1,6 млн гривен. Предложения по продаже квартир в Одессе кардинально не изменились, по сравнению с 2022 годом количество объявлений выросло на 8%. Во Львове средняя цена на однокомнатную квартиру выросла на 14,3% - до 1,7 млн гривен, количество предложений увеличилось на 16,5%.

В Харькове и Днепре тоже выросли цены на однокомнатные квартиры за 2023 год. В Днепре рост произошел на 15,4% (до 1,2 млн грн), в Харькове – на 8% (до 885 тыс. грн). Что касается количества предложений продаж, то в Харькове произошел большой «скачок» в количестве объявлений о продаже однокомнатных квартир. За 2023 год их количество увеличилось на 267%. В Днепре рост предложений жилья на продажу незначителен – на 8% за последний год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва