НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что составило еще протокол на исполняющего обязанности Председателя Конституционного Суда Сергея Головатого и его даже могут «уволить с должности». Действия руководителя КСУ квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

«Если суд признает должностного лица виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможное внесение в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенного дисциплинарного проступка, в связи с чем судья может быть уволен с должности», отмечает НАПК.

Детали в НАПК не объяснили, лишь отметив, что речь идет о «конфликте интересов».

«Так, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда и настаивал на его увольнении.

Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по регламенту и этике КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания. Процедура такого заседания не предполагает возможности направить обращение в указанную комиссию. Таким образом, являясь наделенным полномочиями и. о. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен», - указало НАПК.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Голосеевский районный суд города Киева 2 января 2024 признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и обязал его уплатить штраф 1700 грн.

Как следует из решения суда и сообщения НАПК, Сергей Головатый не выполнил предписание НАПК от 12 октября 2023 года, а именно – не предоставил от КСУ информации и копий документов, требовавшихся в запросе НАПК от 14 сентября 2023 года.

Так, НАПК направило запрос в КСУ, в котором просило предоставить копии документов, подтверждающих созыв 25 июля 2023 заседания КСУ по рассмотрению обращения лица от 22.06.2023 года и/или письма Офиса Президента Украины от 27.06.2023 года, а именно: повестки дня, стенограммы заседания, протокола заседания, постановления о рассмотрении обращения, фамилий присутствующих судей, результатов голосования, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результату рассмотрения обращения.

Руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный, рассмотрев указанный запрос, отказал в предоставлении части документов, в частности, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результатам рассмотрения обращения, ссылаясь на безосновательность указанных требований.

12.10.2023 года НАПК внесло предписание Сергею Головатому об устранении нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона путем предоставления КСУ информации и копий требовавшихся в запросе документов. Однако он это предписание не выполнил.

27 октября 2023 года указанное предписание было рассмотрено работниками Секретариата КСУ, которыми НАПК было сообщено о том, что указанное предписание обжалуется в установленном законом порядке, а также указано о том, что НАПК не вносится предписание по вопросам, непосредственно касающимся осуществления судьей КСУ. , в связи с чем подлежит отзыву.

Адвокат Сергея Головатого обратился в суд с ходатайством о закрытии производства в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 188-46 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Указал, что обстоятельства, изложенные в протоколе, касаются документов и информации о конкретном конституционном производстве, а именно: дела № 2-1/2023(125/23) по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания Черноморского флота рф на территории Украины от 21 апреля 2010 года, а не установленного порядка управления, как это определено в ст. 9 ч. 1 КУоАП.

Заметил, что действия НАПК, а именно – направление запроса, внесение предписания, составление протокола, является нарушением принципа независимости в деятельности КСУ как институции и гарантий независимости судей Конституционного Суда Украины, в связи с чем судья Сергей Головатый направил обоснованный отказ от подписания составленного в отношении него протокола, в котором подробно изложены обстоятельства незаконности проведения мониторинга и контроля, превышение полномочий НАПК во время их осуществления, вмешательство в деятельность КСУ и их судей, нарушение гарантий независимости судей.

Как указал адвокат, указанные «мониторинг и контроль» были искусственно начаты НАПК в отношении судьи КСУ Сергея Головатого «без законных для того оснований и фактически касались его деятельности как судьи-докладчика в конституционном производстве по делу № 2-1/2023(125/23) ».

Кроме того, предписание НАПК не вносится по вопросам непосредственно касающимся осуществления судьей правосудия, а также осуществления судьей КСУ конституционного производства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.