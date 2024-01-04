Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

Голосеевский районный суд города Киева 2 января 2024 признал исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и обязал его уплатить штраф 1700 грн.

Как следует из решения суда и сообщения НАПК, Сергей Головатый не выполнил предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 12 октября 2023 года, а именно – не предоставил от КСУ информации и копий документов, требовавшихся в запросе НАПК от 14 сентября 2023 года.

Так, при проведении мониторинга и контроля за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности судьи Сергея Головатого НАПК направило запрос в КСУ, в котором просило предоставить копии документов, подтверждающих созыв 25 июля 2023 года заседания КСУ по рассмотрению обращения лица от 22.06.2023 года и/или письмо Офиса Президента Украины от 27.06.2023 года, а именно: повестки дня, стенограммы заседания, протокола заседания, постановления о рассмотрении обращения, фамилий присутствующих судей, результатов голосования, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результатам рассмотрения обращения.

Руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный, рассмотрев указанный запрос, отказал в предоставлении части документов, в частности, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результатам рассмотрения обращения, ссылаясь на безосновательность. указанных требований.

12.10.2023 года НАПК внесло предписание Сергею Головатому об устранении нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона путем предоставления КСУ информации и копий требовавшихся в запросе документов. Однако он это предписание не выполнил.

27 октября 2023 года указанное предписание было рассмотрено работниками Секретариата КСУ, которыми НАПК было сообщено о том, что указанное предписание обжалуется в установленном законом порядке, а также указано о том, что НАПК не вносится предписание по вопросам, непосредственно касающимся осуществления судьей КСУ, в связи с чем подлежит отзыву.

Адвокат Сергея Головатого обратился в суд с ходатайством о закрытии производства в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 188-46 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Указал, что обстоятельства, изложенные в протоколе, касаются документов и информации о конкретном конституционном производстве, а именно: дела № 2-1/2023(125/23) по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания Черноморского флота рф на территории Украины от 21 апреля 2010 года, а не установленного порядка управления, как это определено в ст. 9 ч. 1 КУоАП.

Заметил, что действия НАПК, а именно – направление запроса, внесение предписания, составление протокола, является нарушением принципа независимости в деятельности КСУ как институции и гарантий независимости судей Конституционного Суда Украины, в связи с чем судья Сергей Головатый направил обоснованный отказ от подписания составленного в отношении него протокола, в которой подробно изложены обстоятельства незаконности проведения мониторинга и контроля, превышение полномочий НАПК во время их осуществления, вмешательство в деятельность КСУ и его судей, нарушение гарантий независимости судей.

Как указал адвокат, указанные «мониторинг и контроль» были искусственно начаты НАПК в отношении судьи КСУ Сергея Головатого «без законных для того оснований и фактически касались его деятельности как судьи-докладчика в конституционном производстве по делу № 2-1/2023(125/23) ».

Кроме того, предписание НАПК не вносится по вопросам непосредственно касающимся осуществления судьей правосудия, а также осуществления судьей КСУ конституционного производства.

Вместе с тем, Голосеевский райсуд Киева все же решил признать Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 188-46 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях и применить административное взыскание – штраф 1700 грн.

Постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 10 дней.

В НАПК сообщили, что после вступления судебного решения в законную силу, сведения о судье Сергее Головатом будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Автор: Наталья Мамченко

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