Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд проверил правомерность постановления НКРЭКУ о внесении изменений в Правила рынка, предусматривающие вмешательство в свободу договора

Акты НКРЭКУ vs свобода договора как гарантия деятельности субъектов хозяйствования.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

12:28, 4 января 2024
Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.
Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Голосеевский районный суд города Киева 2 января 2024 признал исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и обязал его уплатить штраф 1700 грн.

Как следует из решения суда и сообщения НАПК, Сергей Головатый не выполнил предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 12 октября 2023 года, а именно – не предоставил от КСУ информации и копий документов, требовавшихся в запросе НАПК от 14 сентября 2023 года.

Так, при проведении мониторинга и контроля за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности судьи Сергея Головатого НАПК направило запрос в КСУ, в котором просило предоставить копии документов, подтверждающих созыв 25 июля 2023 года заседания КСУ по рассмотрению обращения лица от 22.06.2023 года и/или письмо Офиса Президента Украины от 27.06.2023 года, а именно: повестки дня, стенограммы заседания, протокола заседания, постановления о рассмотрении обращения, фамилий присутствующих судей, результатов голосования, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результатам рассмотрения обращения.

Руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный, рассмотрев указанный запрос, отказал в предоставлении части документов, в частности, сведений о том, кто осуществлял председательство на заседании, кто участвовал в обсуждении вопроса, кем был подготовлен проект постановления, принятый по результатам рассмотрения обращения, ссылаясь на безосновательность. указанных требований.

12.10.2023 года НАПК внесло предписание Сергею Головатому об устранении нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона путем предоставления КСУ информации и копий требовавшихся в запросе документов. Однако он это предписание не выполнил.

27 октября 2023 года указанное предписание было рассмотрено работниками Секретариата КСУ, которыми НАПК было сообщено о том, что указанное предписание обжалуется в установленном законом порядке, а также указано о том, что НАПК не вносится предписание по вопросам, непосредственно касающимся осуществления судьей КСУ, в связи с чем подлежит отзыву.

Адвокат Сергея Головатого обратился в суд с ходатайством о закрытии производства в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 188-46 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Указал, что обстоятельства, изложенные в протоколе, касаются документов и информации о конкретном конституционном производстве, а именно: дела № 2-1/2023(125/23) по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания Черноморского флота рф на территории Украины от 21 апреля 2010 года, а не установленного порядка управления, как это определено в ст. 9 ч. 1 КУоАП.

Заметил, что действия НАПК, а именно – направление запроса, внесение предписания, составление протокола, является нарушением принципа независимости в деятельности КСУ как институции и гарантий независимости судей Конституционного Суда Украины, в связи с чем судья Сергей Головатый направил обоснованный отказ от подписания составленного в отношении него протокола, в которой подробно изложены обстоятельства незаконности проведения мониторинга и контроля, превышение полномочий НАПК во время их осуществления, вмешательство в деятельность КСУ и его судей, нарушение гарантий независимости судей.

Как указал адвокат, указанные «мониторинг и контроль» были искусственно начаты НАПК в отношении судьи КСУ Сергея Головатого «без законных для того оснований и фактически касались его деятельности как судьи-докладчика в конституционном производстве по делу № 2-1/2023(125/23) ».

Кроме того, предписание НАПК не вносится по вопросам непосредственно касающимся осуществления судьей правосудия, а также осуществления судьей КСУ конституционного производства.

Вместе с тем, Голосеевский райсуд Киева все же решил признать Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 188-46 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях и применить административное взыскание – штраф 1700 грн.

Постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 10 дней.

В НАПК сообщили, что после вступления судебного решения в законную силу, сведения о судье Сергее Головатом будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду