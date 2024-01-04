В Черкассах мужчина передавал врагу данные о расположении украинских военных и систем ПВО

Мужчина за деньги передавал врагу информацию о ВСУ, за что получил 9 лет за решеткой.

Фото: Черкасская областная прокуратура

Жителя Черкасс судили за распространение информации о расположении и движении Вооруженных Сил Украины, сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил 9 лет лишения свободы за передачу российским спецслужбам информации о расположении украинских военных и систем ПВО.

С мая 2023 года он предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб. С помощью одного из мессенджеров передавал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике, а также системах противовоздушной обороны на территории Черкасщины.

К каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе Google Maps с точными координатами.

За несколько месяцев мужчина получил от врага за проделанную «работу» 27 600 гривен. До приговора суда он находился под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.