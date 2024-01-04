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  1. В мире

Позиция Байдена по войне в Газе может повлиять на голосование во время предстоящих выборов

15:27, 4 января 2024
Чиновник образования США ушел в отставку из-за политики Байдена в отношении Израиля и Газы.
Позиция Байдена по войне в Газе может повлиять на голосование во время предстоящих выборов
Источник фото: Главком
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Высокопоставленный чиновник из Департамента образования США решил уйти в отставку из-за разницы во взглядах с президентом Джо Байденом в отношении конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Американец палестинского происхождения Тарик Хабаш в письме к министру образования Мигелю Кардони выразил свою неодобренность положением, которое власть занимает в отношении событий на Ближнем Востоке. "Я не могу молчать, поскольку эта администрация закрывает глаза на зверства, совершенные против невинных палестинцев, в том, что ведущие эксперты по правам человека назвали кампанией геноцида израильского правительства", - написал он.

Это стало причиной его отставки с должности специального помощника отдела планирования, оценки и разработки политики в Департаменте образования. Хабаш, помимо своих обязанностей в отделе образования, также специализировался на вопросах студенческих займов.

В тот же день 17 сотрудников кампании Байдена, оставшихся неизвестными, опубликовали письмо на платформе Medium, призывая президента призвать к прекращению огня в районе Газы. "Сотрудники президента Байдена видели массовые увольнения волонтеров, и люди, которые десятилетиями голосовали за синих, чувствуют неуверенность в том, чтобы сделать это впервые из-за этого конфликта", - отметили они в письме.

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