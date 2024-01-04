Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полицейским за бездействие в сфере борьбы с наркотиками грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества

Депутаты предлагают наказывать правоохранителей, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

В Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны к доллару, - они незначительны

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше, - замглавы Нацбанка.

Был внесен в систему «Шлях» как водитель, но нервничал и не смог объяснить содержимое груза, - суд рассмотрел дело об отказе в пересечении границы

Решение о том, подтвердило ли лицо цель поездки оценивается исключительно должностным лицом Государственной пограничной службы, - позиция суда.

ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

Лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда

При пересечении границы лицо с инвалидностью I или II группы в пункте пропуска должно также предоставить документы, подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение по изменению места жительства или пребывания, – апелляционный суд.

  1. В мире

Впервые в истории Евровидения: Карибы примут участие в конкурсе: ОБНОВЛЕНО

21:24, 4 января 2024
На самом деле речь идет о партнере песенного конкурса Royal Caribbean.
Впервые в истории Евровидения: Карибы примут участие в конкурсе: ОБНОВЛЕНО
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Впервые в истории Карибы примут участие в песенном конкурсе Евровидения-2024. Об этом сообщили организаторы в Instagram.

«Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс «Евровидение-2024». Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше», - говорится в сообщении организаторов самого масштабного музыкального конкурса.

ОБНОВЛЕНО:

На самом деле речь идет о партнере песенного конкурса Royal Caribbean.

«Мы рады подтвердить, что THE CARIBBEAN приедет на песенный конкурс «Евровидение 2024», – сначала написали организаторы в социальных сетях.

Эту информацию восприняли как объявление нового участника конкурса, но впоследствии организаторы обнародовали полный релиз, из которого становится ясно, что речь идет о партнере конкурса.

На Евровидении-2024 выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса – Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция. Также сразу в финале выступит Швеция как страна-победитель Евровидения-2023.

Украина также примет участие в конкурсе. 3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора.

Как известно, Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая.

Ранее стало известно имя 11 финалиста Национального отбора на Евровидение-2024.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду