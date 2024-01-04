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россия запустила фейковые данные об обмене пленными украинскими защитниками

12:56, 4 января 2024
По российскому мифу, Украине удалось вернуть из плена только 173 человека.
россия запустила фейковые данные об обмене пленными украинскими защитниками
Источник фото: Главком
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россия распространяет ложную информацию об обмене пленными между Украиной, который состоялся 3 января. По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI), распространяется фейк о том, что Украина вернула только 173 пленных лиц.

Согласно лживым отчетам, в рамках обмена пленными Украина передала россии 248 человек, а получила лишь 173 военнослужащих обратно. Кроме того, отмечается, что дополнительно к этому обмену россия получила 75 военных в обмен на пятерых командиров обороны «Азовстали», которых, по утверждению, президент Зеленский забрал из Турции летом 2023 года.

Однако, правдивая информация, поступившая от президента Украины и других соответствующих структур, свидетельствует о возвращении 230 человек на Родину. Из этого общего количества - 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских лиц.

Подобные манипуляции осуществляются кремлевскими пропагандистами во время каждого обмена пленными, пытаясь вызвать сомнения и подозрения к украинской власти и дискредитировать ее относительно решения этого вопроса.

Ранее СБУ показала эксклюзивное видео освобождения из плена украинских защитников.

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