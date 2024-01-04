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росія запустила фейкові дані про обмін полоненими українськими захисниками

12:56, 4 січня 2024
За російським міфом, Україні вдалося повернути з полону тільки 173 людей.
росія запустила фейкові дані про обмін полоненими українськими захисниками
Джерело фото: Главком
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росія поширює неправдиву інформацію щодо обміну полоненими між Україною, який відбувся 3 січня. За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI), розповсюджується фейк про те, що Україна повернула лише 173 полонених осіб.

Згідно з брехливими звітами, в рамках обміну полоненими Україна передала росії 248 осіб, а отримала лише 173 військовослужбовців назад. Крім того, зазначається, що додатково до цього обміну росія отримала 75 військових в обмін на п'ятьох командирів оборони «Азовсталі», яких, за ствердженням, президент Зеленський забрав з Туреччини влітку 2023 року.

Проте, правдива інформація, яка надійшла від президента України та інших відповідних структур, свідчить про повернення 230 осіб на Батьківщину. З цієї загальної кількості - 130 військовослужбовців, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних осіб.

Подібні маніпуляції здійснюються кремлівськими пропагандистами під час кожного обміну полоненими, намагаючись викликати сумніви та підозри до української влади і дискредитувати її стосовно вирішення цього питання.

Раніше СБУ показала ексклюзивне відео звільнення з полону українських захисників.

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